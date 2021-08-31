Корветы Тихоокеанского флота выполнили ракетные стрельбы в Японском море

Корвет "Громкий" Фото: пресс-служба Амурского судостроительного завода

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) Громкий» и «Совершенный» провели учения в Японском море, успешно выполнив ракетные стрельбы и поразив крылатые ракеты условного противника.

Корабли по очереди вышли в район выполнения задач, отработав задачи по противовоздушной обороне. Условного противника имитировал малый ракетный корабль «Иней», с которого были выпущены ракеты-мишени «Малахит». Корветы вели стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут», сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что все системы отработали в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России сразу на трех верфях: Амурском судостроительном заводе (АСЗ), Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге и Северном машиностроительном предприятии.

Сайт kp.ru писал, какие корветы начал строить завод в Комсомольске.