В Калифорнии из-за пожара «Калдор» эвакуировали 30 тысяч человек Фото: REUTERS

Власти американского штата Калифорния эвакуировали около 30 тысяч человек в связи с природным пожаром «Калдор».

Площадь пожара превышает уже 700 квадратных километров, он подбирается к населенным пунктам. Огонь угрожает курортной зоне рядом с озером Тахо, существует риск уничтожения 20 тысяч строений. Как сообщается на сайте губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в округах Альпин, Амадор и Плэйсер объявлено чрезвычайное положение

Как писал сайт kp.ru, раннее полыхающий в Калифорнии с середины июля лесной пожар «Дикси» за четыре недели уничтожил или повредил 954 здания. По данным пожарного управления штата, полностью уничтожены огнем в общей сложности 893 постройки, в том числе жилые дома, частично поврежден 61 дом.

Кроме того сообщалось, что из-за «Дикси» на северо-востоке Калифорнии пропали без вести как минимум восемь человек.