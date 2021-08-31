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Происшествия31 августа 2021 9:59

Более 300 ДТП с участием пешеходов произошло на дорогах Тюмени с начала года

В авариях за полгода погибли 25 человек
Источник:kp.ru
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В Тюмени с начала года выросло число ДТП с участием пешеходов

В Тюмени с начала года выросло число ДТП с участием пешеходов

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Тюмени увеличилось число дорожных аварий и количество пострадавших в них пешеходов в сравнении с прошлым годом. С начала 2021-го года произошло 315 ДТП с участием пешеходов: 25 человек погибли и ещё 315 получили травмы.

С января этого года штрафы получили более двенадцати тысяч пешеходов, нарушившие правила дорожного движения, и свыше семи тысяч водителей, не пропустивших пешеходов на пешеходном переходе. Из 315-ти ДТП оказались виноваты сами пешеходы в 126-ти. Об этом изданию «Наш город.ру» сообщили в Управлении ГИБДД Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время автоинспекторы напомнят пешеходам и водителям о правилах безопасности на дорогах: эксперты проведут профилактические мероприятия. Кроме того, в преддверии 1 сентября сотрудники ГИБДД начнут работать над темой безопасности школьников.