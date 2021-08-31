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В мире31 августа 2021 10:22

Пользователи Сети высмеяли "похожую на гроб" ретрофутуристичную версию Lamborghini

Автомобиль создал нидерландский обувной бренд
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Британцы высмеяли "похожую на гроб" ретрофутуристичную версию Lamborghini

Британцы высмеяли "похожую на гроб" ретрофутуристичную версию Lamborghini

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали дизайн упрощенную версию автомобиля Lamborghini Countach, созданную нидерландским обувным брендом United Nude.

Двухместный автомобиль имеет черный матовый корпус из поликарбоната, который напоминает капсулу. У машины нет дверей, но вся его верхняя часть откидывается назад.

Интерьер автомобиля минимален. Так, в машине установлен шестиугольный руль. Электрический двигатель развивает максимальную скорость до 50 километров в час.

В United Nude отметили, что это скорее дизайнерский эксперимент, чем стандартный автомобиль. Машину представят на выставке в Лос-Анджелесе. Также будет выпущена ограниченная партия для коллекционеров.

Читателей британской газеты удивил необычный дизайн автомобиля.

- Это самая уродливая “машина”, которую я когда-либо видел, — написал один из пользователей.

- Я ждал, когда выйдут инопланетяне, — согласился другой комментатор.

- Как, черт возьми, это похоже на гроб, — пошутил читатель.

- Вот как должна была выглядеть машина "Назад в будущее", ха-ха, — посмеялся другой пользователь.

Автомобиль, который выглядит одновременно футуристично и ретро