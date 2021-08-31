Японцы восхитились дизайном нового российского внедорожника

Читатели японского портала восхитились дизайном нового российского внедорожника. Фото: ВПК и КБМ МГТУ

Читатели портала Yahoo News Japan похвалили прототип нового российского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела".

Авторы материала рассказали, что авто весит 2 700 килограмм и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2.8 литра.

- Классный!!! Лично для меня, это — идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров, — написал один из пользователей.

Также читатели японского портала отметили брутальность внедорожника и его схожесть с автомобилями Hummer. Среди недостатков японцы назвали вес машины и ее ширину. Один из пользователей предположил, что внедорожник будет продаваться по высокой цене.

Ранее американское издание Defense News, ссылаясь на мнение военных экспертов, высоко оценило поступившие на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков "Терминатор". Специалисты отметили, что один такой танк способен заменить целый мотострелковый взвод. Новая машина оснащена сверхзвуковым противотанковым ракетным комплексом "Атака", которые способен поражать цели, находящиеся на расстоянии до шести километров. У танка также есть две 30-мм пушки против пехоты и вертолетов, два гранатомета и пулеметы Калашникова.