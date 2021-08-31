В Офисе Зеленского заявили, что Украине невыгодно закрывать границы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине невыгодно закрывать границы и прекращать торговые отношения с Россией, поскольку это грозит Киеву экономическими последствиями, заявил советник главы офиса президент Украина Алексей Арестович.

В эфире телеканала «Украина 24» он сообщил, что Россия находится на пятом месте по объемам торговли с Украиной. По его словам, прежде чем закрывать границы и вводить военное положение, власти должны точно решить, зачем это нужно.

«Всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?» – отметил он.

В то же время Арестович подчеркнул, что Украина стала избавляться от импортозависимости от России.

Ранее Киев предлагал вернуть войска Украины к местам своей постоянной дислокации. По мнению президента Владимира Путина, за этим последовали бы вхождение ВСУ в Донбасс и закрытие границ с Россией. Глава государства подчеркнул, что такие предложения с украинской стороны полностью противоречат Минским соглашениям.