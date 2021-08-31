Министр обороны Казахстана ушел в отставку после ЧП на складах воинской части

Глава Минобороны Казахстана ушел в отставку после ЧП на складах воинской части Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Министерства обороны страны Нурлана Ермекбаева после ЧП со взрывами на складах в воинской части на юге республики. Об этом сообщил пресс-секретарь казахского лидера Берик Уали.

- Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее, — сообщил Уали на своей странице в Facebook.

Напомним, в минувший четверг, 26 августа, пожар и несколько взрывов произошли на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. В результате погибли 13 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении званием "Халык кахарманы" (Народный герой) и орденами "Айбын" ("Доблести") спасателей, погибших при ликвидации ЧП. Глава государства объявил 29 августа днем общенационального траура.