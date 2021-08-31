«Яндекс» выкупит доли Uber в сервисах доставки и бизнесе беспилотников Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Компания «Яндекс» выкупит доли Uber в сервисах доставки «Яндекс.Еда», «Лавка» и «Доставка», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.

«Яндекс полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний» Яндекс.Такси», – сказано на сайте компании.

Кроме того, «Яндекс» купит у Uber 4,5% акций совместного предприятия. Таким образом, доля компании в нем достигнет 71%. Сделка также предполагает право «Яндекса» выкупить в течение двух лет оставшуюся долю Uber за 1,8 – 2 миллиарда долларов.

В результате «Яндекс» рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов…Общая сумма сделки составит 1 миллиард долларов, она будет закрыта до конца года», – отмечается в сообщении.