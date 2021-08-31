Михаил Мурашко предложил создать единый ресурс с данными о прививках россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать ресурс, где будет храниться информация о сделанных россиянами прививках.

- Мы сегодня уже отработали ряд механизмов, касаемых, в частности, кабинета государственных услуг. Это не только уже запись на прием к врачу, это и в том числе получение QR-кодов после вакцинации. И этот опыт работы показывает, что это очень хорошо воспринимается и очень удобно. В последующем, конечно, все данные о вакцинации, не только от ковида, могут собираться в одном ресурсе, — заявил министр в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее депутат Государственной думы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам предстоящей осенью пройти сразу две вакцинации. Одну прививку сделать от коронавируса, а другую – от гриппа. Чтобы обезопасить себя от болезней нужно сделать прививку, причем чем скорее, тем лучше. Но в один день делать уколы нельзя, между вакцинацией стоит выждать определенное время, отметил специалист. Если в регионе спокойная обстановка с коронавирусом, то начинать нужно с вакцины от гриппа. А после этого через месяц сделать укол от коронавируса.