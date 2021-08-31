Злоумышленники повредили 400 электросамокатов в центре Москвы

Неизвестные повредили 400 самокатов в центре Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Злоумышленники повредили 400 электросамокатов на Ленинском проспекте и Крымском Валу в центре Москвы. Кто-то обмазал солидолом электронные панели самокатов фирмы Nine Bot Max Pro.

- В правоохранительные органы обратились представители двух компаний, занимающихся краткосрочной арендой средств индивидуальной мобильности, которые заявили о порче имущества их организаций, - сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД.

Сам инцидент произошел еще 26 августа 2021, однако в полицию представители компании обратились только 30 числа.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливается причиненный материальный ущерб.

Ранее в районе Хамовники произошла авария с участием электросамоката. Четырехлетний мальчик гулял с родителями, когда его сбила женщина, ехавшая по тротуару на самокате. Ребенка доставили в больницу с разбитым носом и сломанной ногой. Сейчас полицейские расследуют обстоятельства случившегося.