В индийском штате Уттар-Прадеш из-за вспышки неизвестной болезни закрыли школы Фото: REUTERS

В индийском штате Уттар-Прадеш, где была выявлена вспышка неизвестной болезни, закрыли все школы для учащихся 1-8 классов.

В настоящее время в штате от заболевания умерли 32 ребенка – у всех них была лихорадка денге. В связи с ростом числа заболеваний окружной судья Чандра Виджай Сингх распорядился закрыть школы до 6 сентября 2021, передает India Today.

Напомним, лихорадку денге назвали возможной причиной гибели 70 человек в Индии. Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатха сообщил, что первый случай заболевания был зафиксирован 18 августа 2021.

Как писал сайт kp.ru, ранее в штате Уттар-Прадеш сообщили о гибели 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки, при этом 40 погибших – дети. Отмечалось, что 12 человек скончались сутки. Власти заявляют, что из-за высокой влажности, вызванной проливными ливнями, а также высокой температуры пострадавшие районы стали идеальным местом для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются насекомыми.