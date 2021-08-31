Банки не нашли нарушений правил платежных систем компанией Wildberries Фото: Shutterstock

Российские банки-эквайеры не нашли нарушений компанией Wildberries правил международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщил онлайн-ретейлер.

«Банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил», – говорится в сообщении пресс-службы Wildberries.

По мнению банков, речь идет не о каких-то дополнительных комиссиях при оплате через иностранные платежные системы, а о дополнительных скидках при использовании российских. В сообщении отмечается, что законодательство не запрещает введение таких скидок.

Ранее Wildberries заявил о том, что при использовании российских платежных систем «Мир», Система быстрых платежей или SberPay пользователи могут экономить на покупках 2%. Однако в компании подчеркнули: речь идет не о предоставлении скидки, а о том, что сами платежные системы Visa и MasterCard установили повышенные тарифы. Нововведение состоит в том, что пользователей стали об этом информировать.

Позже платежная система Visa заявила банкам-эквайерам, работающим с маркеплейсом, что оштрафует их на 25 тысяч долларов в случае начисления дополнительной комиссии при оплате картами Visa.