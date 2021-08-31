В России выявлено 17 813 случаев заражения коронавирусом 31 августа 2021 года

В России выявлено 17 813 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 17 813 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии выявлено 6 918 965 случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 813 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 366 (7,7%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 1162 человека. На втором месте идет Московская область с 758 случаями заражения. Третьим стал Санкт-Петербург — 513 случаев.

Также за сутки зафиксировали 795 летальных исходов. Еще 18 624 пациента выписали из больницы.

Ранее специалисты Южно-Африканской Республики (ЮАР) выявили на территории страны новый штамм коронавируса. Эксперты предполагают, что данный вид имеет повышенную степень мутации. Сейчас штамм получил название C.1.2, он был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Руководство Минздрава ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте коронавирусной инфекции.