Лавров: США продолжат "строить козни" России, но не подумают о войне

Сергей Лавров заявил, что США продолжат "строить козни" России, но не подумают о войне Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада продолжат "строить козни" России, но даже не подумают развязать войну.

- Это не означает, что наши западные коллеги, включая США, не будут продолжать строить против нас козни, говоря простым языком, но у меня нет сомнений, что никто из них, серьезных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны, — сказал российский министр на встрече с представителями национально-культурных объединений.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Соединенные Штаты продолжают "охотиться" на россиян за рубежом, чтобы потом экстрадировать их в США. Он подчеркнул, что начиная с 2008 года уже известно более 50 подобных случаев, и их число продолжает расти. Причем на задержанных в разных странах и доставленных в США россиян оказывается "сильнейшее воздействие и давление" с целью склонить их к сотрудничеству с американским "правосудием" и признать вину в несовершенных преступлениях.