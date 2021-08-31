Лавров заявил, что Россия и США пока не нашли общий подход по вопросу стратегических вооружений

Россия и США пока не нашли общий подход по вопросу стратегических вооружений, заявил Лавров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия и Соединенные Штаты предлагают немного разные подходы по вопросу стратегического вооружения, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений в штабе общественной поддержки партия «Единая Россия».

По словам главы российского МИД, Москва хочет включить в договор с Вашингтоном все стратегические вооружения, то есть ядерные и неядерные, как наступательные, так и оборонительные. США в свою очередь предложили включить в соглашение только все ядерные заряды, сказал Лавров.

Вместе с тем дипломат надеется, что Соединенные Штаты тоже заинтересованы в едином подходе к этому вопросу. Как рассказал министр, очередной тур переговоров по стратегической стабильности пройдет в сентябре 2021.

Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США приняли совместное заявление о стратегической стабильности. В частности, в нем говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия передала США свои предложения по стратегической стабильности, а в конце июля 2021 в Женеве состоялись переговоры Москвы и Вашингтона. В госдепартаменте заявили, что они были «профессиональными и предметными», в российском МИД тоже в целом довольны тем, как прошел раунд.