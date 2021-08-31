Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в Афганистане приняла критический характер и вынуждает людей бежать из страны, подвергая себя опасности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Обстановка критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», – сказал он.

Как отметил Шойгу, ранее президент России Владимир Путин распорядился отправить в Афганистан самолета Ил-76 и один Ил-62 для эвакуации россиян, а также граждан Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. Министр подчеркнул, что российские пилоты и медперсонал выполнил свою работу оперативно и профессионально.

Как писал сайт kp.ru, российское посольство в Кабуле формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана. В него могут попасть российские граждане, лица с видом на жительство в России, граждане стран-членов ОДКБ.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва активно налаживает диалог с движением «Талибан»*, отметив необходимость иметь хорошие отношения с любой властью в республике. Кроме того, в ведомства сообщили, что Россия будет участвовать в экономических проектах по восстановлению республики, и выразили готовность приступить к этому уже сейчас.

*Запрещенная в России террористическая организация