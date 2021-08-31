В Кремле сообщили, что будут внимательно следить за переговорами Зеленского и Байдена

Кремль будет внимательно следить за переговорами Зеленского и Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не вправе вмешиваться в отношения Украины и Соединенных Штатов Америки, но будет внимательно следить за переговорами американского лидера Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

- Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, США и Украины, не собираемся это делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что Вашингтон может побудить Зеленского выполнять условия Минских соглашений.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их переговоры состоятся 1 сентября. Встреча пройдет в Белом доме. Основные составляющие переговоров уже распланированы и согласованы обеими сторонами.