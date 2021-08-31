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Политика31 августа 2021 12:52

Песков сообщил, что для Путина вакцинация от коронавируса дала положительный эффект

Глава государства обладает защитным уровнем антител
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что для Владимира Путина вакцинация от коронавируса дала положительный эффект

Дмитрий Песков сообщил, что для Владимира Путина вакцинация от коронавируса дала положительный эффект

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о положительном эффекте вакцинации от коронавирусной инфекции для президента России Владимира Путина. Он добавил, что глава государства обладает защитным уровнем антител.

- Вы сами видите президента ежедневно, мы вас можем заверить, что президент активно работает, и действительно вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее Владимир Путин сообщил о хорошем уровне антител к коронавирусу на встрече с главой Тульской области Игорем Руденей. При этом глава государства не уточнил, сколько именно у него антител. Губернатор же рассказал, что в его организме больше 15 тысяч единиц, отметив эффективность российских препаратов от коронавирусной инфекции.