Бесплатная поездка за правильные ответы: в Приморье появилось необычное такси

Необычное такси появилось в Уссурийске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможность бесплатно проехать на такси появилась у жителей Уссурийска. Но только у начитанных и эрудированных жителей. Таксист Владимир Ахмадуллин придумал интересный маркетинговый ход, чтобы оживить бизнес за рулем. Водитель предлагает пассажирам поучаствовать в викторине, и тот, кто ответит на вопросы правильно, может проехать бесплатно.

Таксист-затейник ищет интересные вопросы в Интернете. Задачи больше не на знания, а на хороший интеллект, а самое главное – все они посвящены простым вещам. Если пассажир не может сходу разгадать загадку, то он может один раз позвонить другу или же убрать два варианта ответов из четырех возможных, пишет «Востокмедиа».

Кстати говоря, уже появилась некоторая статистика по тому, кто и когда играет. Владимир признался, что поиграть в такую игру предлагает не всем, а лишь тем, кто внешне готов к легкой авантюре, а вот некоторым гражданам сразу видно – лучше такого человека не донимать своими интеллектуальными играми. Утром сонные и спешащие на работу люди не сильно горят желанием участвовать в викторине, днем все же желающих становится немного больше, а вот вечером – самый сок.

Таксист рассказал, что не все и не всегда выигрывают, чаще всего пассажиры «сыплются» на элементарных вопросах типа «В каком жанре написаны «Отцы и дети» Тургенева».