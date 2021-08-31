В Башкирии бывшего сотрудника колонии обвиняют в махинациях с лесом

По факту происшествия возбуждено уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии экс-сотрудника исправительной колонии обвиняют в мошенничестве с поставкой древесины.

Как сообщает портал «Mkset.ru», в 2018-2019 годах начальник колонии №16 вместе со своим заместителем и двумя предпринимателями заключили фиктивный контракт на поставку более 1100 кубометров круглого леса из Зилаирского района Башкирии. Сделку оценили более чем в 1,2 млн рублей, но до исправительного учреждения древесина так и не доехала. В колонию привезли лес, который ранее уже купили у другого предпринимателя. Деньги мошенники сняли со счетов якобы для того, чтобы рассчитаться за товар.

Вскоре ситуацией заинтересовались в ФСБ и отдел собственной безопасности УФСИН. Мошенничество раскрыли, но своей вины мужчины так и не признали. Следователи передали дело в суд.

Примечательно, что начальник колонии №16, которого подозревали в мошенничестве, до этого момента не дожил – его уголовное преследование прекратили в связи со смертью.

Делом коммерсанта, который согласился участвовать в преступной схеме сейчас занимаются в Свердловской области – его выделили в отдельное производство и направили по территориальной подследственности.