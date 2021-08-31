Синоптик Тишковец пообещал москвичам "прощальные" грозы на 1 сентября

Синоптик Тишковец сообщил, что москвичей ждет треть месячной нормы осадков 1 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в среду, 1 сентября, в столице России выпадет треть месячной нормы осадков.

- В Москве погодное меню-раскладка будет такое: в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона, из-за чего небо начнут затягивать многоярусные слоистые облака, станет накрапывать мелкий дождь, температура воздуха 15-17 [градусов] тепла. Утро ожидается хмурое, дождь немного усилится, ветер южной четверти 3-8 м/с, чуть потеплеет - до 18 градусов, — цитирует специалиста ТАСС.

Эксперт добавил, что до обеда в столице выпадет 13 мм осадков, а до 21:00 — еще 10 мм. Таким образом, выпадет треть месячной нормы осадков. Со следующего дня москвичей ждет настоящая осень.

Ранее Центр "Фобос" предупредил жителей ряда регионов России о возможном снеге в сентябре. Отмечается, что уже 3-5 сентября в Северо-Западной части температура воздуха опустится ниже нуля. В частности, холода придут Карелию, Коми, Мурманскую, Архангельскую и Вологодскую области. Возможен снег на севере Пермского края и Свердловской области, а также в Тверской, Ярославской, Костромской областях.