На иллюминаторах МКС нашли полости, угрожающие герметичности станции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На иллюминаторах российского сегмента Международной космической станции обнаружили полости, угрожающие герметичности МКС, рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

Каверны обнаружены на семи из двадцати иллюминаторов. Как сообщил космонавт РИА Новости, полости можно прикрыть герметичными крышками, однако смысла использовать станцию без иллюминаторов нет.

Напомним, накануне в ходе обследования российского сегмента МКС космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции – «Заря». Генеральный директор гсокорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что на МКС доставили специальное оборудование для исследования трещины модуле.

Как писал сайт kp.ru, ранее Соловьев заявил о высокой степени изношенности российского сегмента станции. По его словам, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации.