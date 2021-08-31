ЕСПЧ не нашел доказательств причастности России к убийству журналистки Натальи Эстемировой Фото: REUTERS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел доказательств причастности России к убийству журналистки Натальи Эстемировой.

В коммюнике на сайте ЕСПЧ сообщается, что в деле против российского государства «отсутствует нарушение статьи второй (то есть «Право на жизнь») Европейской конвенции по правам человека». Вместе с тем в ЕСПЧ отметили, что Москва не предоставила полного досье расследования. Кроме того у суда вызвали сомнения «некоторые противоречия в показаниях экспертов».

Поскольку дело еще не закрыто, ЕСПЧ призвал российские власти попробовать установить обстоятельства убийства журналистки, найти и наказать его исполнителей. Также суд вынес постановление о выплате Россией 20 тысяч евро нематериального ущерба сестре Эстемировой, подавшей заявление в ЕСПЧ.

Наталья Эстемирова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года. В этот же день ее нашли мертвой в Ингушетии. Предполагаемому участнику похищения Алхазуру Башаеву в 2010 году заочно было предъявлено обвинение.