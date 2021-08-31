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Здоровье31 августа 2021 14:11

Углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19 включили в программу госгарантий бесплатной медпомощи в Москве

Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Москве глубленную диспансеризацию переболевших COVID-19 в программу госгарантий бесплатной медпомощи

В Москве глубленную диспансеризацию переболевших COVID-19 в программу госгарантий бесплатной медпомощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе мэра и правительства города Москвы сообщили, что углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусной инфекцией включили в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин.

- На проведение углубленной диспансеризации в 2021 году Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования выделяются целевые средства в размере 847,6 млн рублей из федерального бюджета, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве одной из лучших среди российских регионов, отметив, что в городе еженедельно фиксируется падение заболеваемости COVID-19. При этом градоначальник отметил, что на сегодняшний день нельзя сказать, что проблема коронавируса исчезла совсем. Собянин напомнил, что впереди осенне-зимний период.