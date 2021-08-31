Политолог подвел итог миссии США в Афганистане: «Полная разруха» Фото: REUTERS

Миссия США в Афганистане близка к своему завершению. Ситуация в регионе остается очень напряженной и многие видят в этом вину президента Штатов Джо Байдена. Подводя итог американского присутствия в стране, политолог называет следующие цифры: 2461 убитый и более 20 тысяч раненных. Всего на кампанию по разным источникам ушло от одно до двух триллионов долларов.

- В итоге они оставляют страну, в которой накал отношений между противоборствующими силами может вылиться в гражданскую войну, - говорит политолог Юрий Светов.

Он признает, что в какой-то мере Америке удалось сдержать распространение террористических структур по всему региону. В дальнейшем многое будет зависеть от удастся это делать объединенным силам. Но анализирую решения США с 2001 года, когда террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из которых были направлены в башки Всемирного торгового центра, эксперт называет ошибкой вторжение в южноазиатскую страну.

- Для Афганистана итог этой операции - полная разруха, и поэтому "Талибан"* практически без сопротивления занял всю страну. Население считает, видимо, что пусть будет такая власть, но своя, афганская, а не чужие, - заключил политолог в беседе с Life.ru.

Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолет. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше официально никем не контролируется.

Боевики радикального движения Талибан захватили власть почти по всей стране 15 августа. Флаг был поднят над президентским дворцом.

На фоне напряженной ситуации на Джо Байдена обрушилась критика за решение вывести войска из страны.

* Талибан – запрещенное в России движение.