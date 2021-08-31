Правительство Польши призвало ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Польши предложило ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

Как заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, Совет министров постановил обратиться к президенту Польши Анджею Дуде с призывом ввести чрезвычайное положение сроком на 30 дней. Режим ЧП предлагается установить в части Подляского и Люблинского воеводств.

По словам министра внутренних дел страны Мариуш Каминьский, данная мера распространится на 183 населенных пункта. Во время режима ЧП там будут запрещены массовые мероприятия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти Белоруссии спровоцировали ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами. По мнению дипломата, происходящее – политическая операция президента Александра Лукашенко. Он сказал, что мигрантов используют для политического давления на Польшу.

Как писал сайт kp.ru, ООН попросила Варшаву принять мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией.