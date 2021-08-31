Лавров назвал подлой трактовку его слов о Сталине

Сергей Лавров назвал подлой трактовку его слов об Иосифе Сталине Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлой трактовку его слов об Иосифе Сталине.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что нападки на Иосифа Сталина, как на главного злодея, являются частью атаки на итоги Второй мировой войны. На встрече с ветеранами ВОВ министр выразил мнение, что атаки на историю России совершаются, чтобы политически ослабить страну.

По словам Лаврова, он хотел сказать о том, что выставлять Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны неверно, так как это ставит "на одну доску" и тех, кто хотел завоевать Европу, и тех, кто ее освободил от завоевания.

- И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми... некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче, — сказал Лавров.