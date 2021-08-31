В Комсомольске-на-Амуре начался ремонт дворов

Многие дворы стояли без ремонта около 20 лет. Фото: правительство Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начались масштабные работы капитальному ремонту и благоустройству дворовых территорий. Средства на ремонт поступили из федерального бюджета после личного вмешательства врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Масштабного ремонта во дворах города не было уже около 20 лет.

Сейчас работы идут в 78 дворах Комсомольска, в 48 из них установят новое детское и спортивное оборудование. По информации правительства региона, в город уже прибыла первая партия оборудования, специалисты готовятся к установке.

– Ремонт еще, конечно, не закончен, но мы уже получили положительные отклики от местных жителей. Это очень важно, что все работы согласовываются и обсуждаются с горожанами. Собственники жилья должны обязательно контролировать ход работ и участвовать в их приемке, – подчеркнул Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник подчеркнул, что очень важно выполнить все работы в намеченные сроки, тогда город сможет получать такое же финансирование на ремонт дворов ежегодно.