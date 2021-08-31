Алара Кариса выбрали новым президентом Эстонии

Новым президентом Эстонии выбрали Алара Кариса Фото: REUTERS

Директора Эстонского национального музея Алара Кариса избрали новым президентом Эстонии.

Он был единственным кандидатом на пост главы государства во втором туре голосования, хотя Республиканская избирательная комиссия сообщала, что до начала второго тура депутаты могут выдвинуть и других кандидатов. Для этого необходимо было собрать 21 подпись.

- Для избрания кандидату было необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 голосов из 101. За избрание Кариса проголосовали 72 депутата. Восемь бюллетеней были не заполнены. Всего проголосовали 80 депутатов, — гласит сообщение пресс-службы эстонского Рийгикогу.

Ранее экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Европейскому союзу профинансировать создание в ее стране системы противовоздушной обороны средней дальности для "сдерживания" России. Керсти Кальюлайд заявила также, что возможным примером стратегической автономии Европейского союза "могло бы стать проведение Европейским союзом, например, одной операции в Ливии без помощи НАТО и Соединенных Штатов".