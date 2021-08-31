Украина запретила въезд автомобилям с номерами, выданными в Приднестровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина запретила въезд в страну автомобилей с номерными знаками, выданными в Приднестровском регионе Молдавии.

С 1 сентября 2021 границу Украину смогут пересечь только те машины из Приднестровья, которые имеют регистрационные номера согласованного образца или нейтральные регистрационные знаки, сообщается на сайте пограничной службы Украины.

Решение распространяется также и на транзит транспортных средств.

Ранее власти Молдавии пытались договориться с Украиной об отсрочке введения запрета на въезд автомобилей с номерными знаками, выданными в Приднестровье. Кишинев просил Киев отложить эту меру до января 2022 года. По словам президента Молдавии Майи Санду, она лично обсуждала этот вопрос с украинском лидером Владимиром Зеленским.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году Украина решила ввести запрет для автомобилей с номерами Приднестровья.