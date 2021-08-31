Хабаровчанин завоевал золото на первенстве мира по пауэрлифтингу

Всего Александр Кузьмин поднял 915 килограммов. Фото: правительство Хабаровского края.

Хабаровский спортсмен Александр Кузьмин победил в первенстве мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 килограммов. Состязание проходило в румынском городе Орадеа.

- Это большое достижение не только для Александра, но и для всего Хабаровского края. Золота в тяжелом весе у нас не было давно. Поздравляю с победой. Желаю удачных выступлений в будущем и новых наград, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В сумме троеборья Александру удалось поднять 915 килограммов. Наибольший вес спортсмену удалось взять в упражнении «Приседание со штангой на плечах» - 362,5 килограммов. Чуть меньше, 335 килограммов, Александр поднял в становой тяге. И еще 217,5 килограммов поднял в жиме штанги лежа.

– Это очень значимое достижение для нашего вида спорта. Долгие годы у нас не было ни побед, ни любых других наград. Отрадно, что Александр завоевал золото с явным преимуществом, - отметил Анатолий Леонов, президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга.

Для Александра Кузьмина эта победа стала первой на международной арене. До этого хабаровчанин четырежды завоевывал золото первенства России. В конце сентября атлет отправится в Швецию на первенство мира по классическому троеборью.