США сократили штат посольства в Белоруссии

Соединенные Штаты сократили штат посольства в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки сократили количество сотрудников в своем дипломатическом представительстве в Минске по требованию белорусских властей. Об этом сообщило американское посольство в Twitter.

- Еще больше американских дипломатов были вынуждены сегодня покинуть Белоруссию из-за неудачного решения режима ограничить взаимодействие и диалог, — гласит текст сообщения.

Напомним, в июне 2021 года США ввели санкции против девяти госпредприятий Белоруссии. Позже Министерство иностранных дел республики уведомило Соединенные Штаты об ответных мерах на вступившие в силу санкции Вашингтона. Кроме того, было отозвано решение о работе в республике Агентства США по международному развитию. В пресс-службе отметили, что меры являются "точечными" и являются сигналом Америке о "бесперспективности" давления на Республику Беларусь.