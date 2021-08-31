В Египте грузовик насмерть сбил российскую туристку Фото: Twitter российского посольства в Египте

В Египте грузовик сбил супружескую пару из России. Инцидент произошел 31 августа 2021 на трассе «Хургада – Каир», сообщило посольство РФ в африканской республике.

Грузовой автомобиль наехал на россиян во время остановки туристического автобуса. Женщина погибла на месте, ее супруг был госпитализирован в больницу города Суэц, говорится в Twitter российского дипломатического представительства.

В настоящее время дочь погибшей возвращена в отель, посольство оказывает соотечественникам содействие.

Напомним, в начале августа 2021 в Турции российские туристы погибли в ДТП с автобусом. По предварительным данным, водитель автобуса, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, не справился с управлением, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Все туристы были из Самарской области.