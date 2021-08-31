11-месячный племянник Шэрон Стоун умер из-за отказа всех органов

Несчастный случай произошел в понедельник, 30 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская актриса и звезда фильма “Основной инстинкт” Шэрон Стоун сообщила о трагическом событии в жизни ее семьи. По словам знаменитости, накануне скончался ее племянник - малыш прожил всего 11 месяцев.

Стоун посвятила мальчику пост в Инстаграм, чтобы почтить его память. На видео запечатлены кадры семейной хроники, где малыш улыбается в камеру. Фоновой музыкой для видео стала песня британского музыканта Эрика Клэптона “Tears In Heaven”, которую он сочинил после трагической гибели сына.

“Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 года — 30 августа 2021 года”, - подписала Стоун публикацию.

Фото: Инстаграм Шэрон Стоун Фото: Instagram.com

Как пишет издание Page Six, несчастный случай произошел в понедельник, 30 августа. Причиной смерти стал полный отказ органов.

Как ранее писал сайт kp.ru, жизнь Шэрон Стоун во многом складывалась довольно трагично. Звезда признавалась, что когда была маленькой, вместе с сестрой пережила насилие со стороны дедушки.