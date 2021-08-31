Москву ожидают 9-балльные пробки с середины сентября

Пробки до 9 баллов ожидаются на московских дорогах к середине сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с началом учебного года в Москву возвращаются и пробки. Уже в сентябре на московские дорогие вернется привычный уровень загруженности. А к середине месяца загруженность дорог возрастет до 8-9 баллов. Это примерно 3,3 миллиона машин ежедневно. Такой прогноз сделали в столичном департаменте транспорта. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Основные причины загруженности дорог - возвращение москвичей с удаленки в офисы, погода, дорожные работы и количество мелких ДТП. Особенно много машин будет по пятницам: в первые недели сентября люди еще стремятся уехать за город на выходные.

Парковаться в сентябре тоже будут больше: граждане возвращаются к деловой жизни.

В связи с этим специалисты рекомендуют водителям быть особенно осторожными в первый месяц осени: соблюдать ПДД и не парковаться в неположенных местах.