В Совфеде выступили за единовременную выплату военнослужащим в 15 тысяч рублей

В Совфеде выступили за единовременную выплату военнослужащим
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал подписанный президентом указ о выплате военнослужащим по 15 тысяч рублей.
- Конечно, я поддерживаю данную меру, - сказал сенатор в беседе с RT.
Он отметил, что любые дополнительные пособия являются поддержкой для семей и поспособствует росту реальных доходов.
По его словам, данная выплата является «поддержкой потерь реальных доходов».
Стоит отметить, что выплаты также получат в первую очередь курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, которые не заключали контракт на прохождение службы.
Во вторую очередь выплаты придут сотрудникам прокуроры, Следственного комитета, полиции, ФСИН, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб, сообщает телеканал "360".
Ранее президент объявил о введении двух новых единовременных выплат: военнослужащим по 15 тысяч и пенсионерам по 10 тысяч рублей.