В Совфеде выступили за единовременную выплату военнослужащим в 15 тысяч рублей

В Совфеде выступили за единовременную выплату военнослужащим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал подписанный президентом указ о выплате военнослужащим по 15 тысяч рублей.

- Конечно, я поддерживаю данную меру, - сказал сенатор в беседе с RT.

Он отметил, что любые дополнительные пособия являются поддержкой для семей и поспособствует росту реальных доходов.

По его словам, данная выплата является «поддержкой потерь реальных доходов».

Стоит отметить, что выплаты также получат в первую очередь курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, которые не заключали контракт на прохождение службы.

Во вторую очередь выплаты придут сотрудникам прокуроры, Следственного комитета, полиции, ФСИН, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб, сообщает телеканал "360".

Ранее президент объявил о введении двух новых единовременных выплат: военнослужащим по 15 тысяч и пенсионерам по 10 тысяч рублей.