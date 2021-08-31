Вице-премьер Трутнев об офшоре на Курилах: «Будем привлекать любых инвесторов - китайских, корейских, японских»

Трутнев рассказал, что Россия будет привлекать иностранных инвесторов на Курилы Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер России Юрий Трутнев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о планах российских властей привлекать иностранных инвесторов на Курильские острова.

По словам политика, сейчас на Курилах фактически будет создаваться "офшорная зона". Трутнев отметил, что ему всегда было обидно из-за отсутствия такой зоны в России.

- Наше стремление быть более правильными, чем остальные страны, у которых есть офшоры, мне кажется необоснованным. Наша задача сделать так, чтобы наши люди хорошо жили и чтобы наша экономика развивалась. И мы будем привлекать на Курилы инвесторов, всех, любых - российских, японских, корейских, китайских. Будем создавать условия для того, чтобы эти замечательные территории работали во благо Российской Федерации, — сказал Трутнев kp.ru.

Вице-премьер также выразил мнение, что Курилы должны быть более густо населены, чем сейчас.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Вице-премьер Юрий Трутнев: «Переезд на Дальний Восток – отличный выбор для амбициозного человека»

Полпред президента России в ДФО в эфире радио "КП" рассказал о создании налогового рая на Курилах и туризме на необитаемых островах (подробности)