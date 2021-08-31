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Экономика31 августа 2021 18:36

Вице-премьер Трутнев об офшоре на Курилах: «Будем привлекать любых инвесторов - китайских, корейских, японских»

Острова должны быть более густо населены, чем сейчас, считает политик
Авторы (3):
Владимир СУНГОРКИНВладимир СУНГОРКИН
Алексей ИВАНОВАлексей ИВАНОВ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трутнев рассказал, что Россия будет привлекать иностранных инвесторов на Курилы

Трутнев рассказал, что Россия будет привлекать иностранных инвесторов на Курилы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер России Юрий Трутнев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о планах российских властей привлекать иностранных инвесторов на Курильские острова.

По словам политика, сейчас на Курилах фактически будет создаваться "офшорная зона". Трутнев отметил, что ему всегда было обидно из-за отсутствия такой зоны в России.

- Наше стремление быть более правильными, чем остальные страны, у которых есть офшоры, мне кажется необоснованным. Наша задача сделать так, чтобы наши люди хорошо жили и чтобы наша экономика развивалась. И мы будем привлекать на Курилы инвесторов, всех, любых - российских, японских, корейских, китайских. Будем создавать условия для того, чтобы эти замечательные территории работали во благо Российской Федерации, — сказал Трутнев kp.ru.

Вице-премьер также выразил мнение, что Курилы должны быть более густо населены, чем сейчас.

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