Украинский генерал призвал готовиться к "атаке России"

Генерал из Украины призвал готовиться к атаке России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Игорь Романенко считает, что Россия якобы может захватить остров Змеиный в Черном море.

По его мнению, остров является "лакомым кусочком" для РФ, а его захват заблокирует порты Одесской и Николаевской областей. Романенко считает, что ВС России могут захватить Змеиный в течение суток.

- Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль, — цитирует Романенко "РБК-Украина".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны пытаются создать в лице Москвы эфемерную угрозу с целью оправдания своих недружелюбных действий. По его словам, любые рассуждения представителей некоторых стран сейчас о том, что Москва представляет угрозу, и на эту угрозу необходимо отвечать "и тому подобное", является попытками "создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия".