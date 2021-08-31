70% взрослого населения Евросоюза вакцинированы от коронавируса

В Евросоюзе вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции 70% взрослого населения.

- Семьдесят процентов взрослых в ЕС полностью вакцинированы… Но мы должны двигаться дальше, больше европейцев должны быть привиты, — сообщила она у себя в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз планирует и дальше помогать своим союзникам вакцинировать население.

Ранее в МИД РФ рассказали о возможной дискриминации россиян по вакцинному признаку. Как предполагает уполномоченный дипломатического ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, ощущается также, будто процесс признания российской вакцины в мире искусственно замедляется. В качестве примера дискриминации дипломат рассказал о “зеленых” сертификатах, введенных в Италии и Франции. Их выдают тем, кто переболел коронавирусом, и тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами.