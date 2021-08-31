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Политика31 августа 2021 16:12

Захарова: СБ ООН в резолюции проигнорировал большинство предложений России по Афганистану

Официальныйпредставитель МИД РФ выразила надежду, что в будущем страны Запада будут внимательнее относиться к инициативам РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова сообщила, что СБ ООН проигнорировал большинство предложений России по Афганистану

Мария Захарова сообщила, что СБ ООН проигнорировал большинство предложений России по Афганистану

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что Совет безопасности ООН в резолюции по Афганистану проигнорировал большинство предложений РФ.

- Большинство наших предложений остались проигнорированными. Авторы резолюции наотрез отказались включать в параграф, посвященный борьбе с терроризмом, упоминание ИГИЛ* и "Исламского движения Восточного Туркестана"*, которые представляют серьезную угрозу безопасности в регионе, — говорится в сообщении Захаровой.

Также, по ее словам, Совбез проигнорировал тезис о недопущении негативного влияния эвакуации квалицированных афганских кадров на социально-экономическое положение Афганистана. Захарова выразила надежду, что в будущем страны Запада будут внимательнее относиться к инициативам России по вопросу Афганистана.

Ранее Мария Захарова назвала позицию Запада по захваченному радикальным движением "Талибан"* Афганистану странной и неординарной, напомнив русскою поговорку о том, "кто на чьих ошибках учится". Как подчеркнула Мария Захарова, оценивая произошедшее в Афганистане, "нужно начать не с переваливания ответственности", а "с серьезного и честного анализа" сложившейся ситуации.

*Запрещенные в России террористические организации