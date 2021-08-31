Лавров назвал политический режим Украины тупиковым

Также Лавров прокомментировал попытки урегулировать конфликт в Донбассе Фото: REUTERS

Россия не знает, чего ожидать от Украины в политическом поле. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах со своим армянским коллегой в Москве.

“Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать”, - заявил дипломат.

Лавров также предположил, в чем состоит одна из крупнейших проблем современной украинской власти. По его мнению, это последовательное объявление санкций против собственных граждан, на которое по каким-то причинам не обращают внимание западные страны.

Относительно минского процесса, резюмировал Лавров, Россия по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина перестала пытаться завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопросы русско-украинских отношений часто появляются в информационной повестке уже много лет - с момента присоединения Крыма к РФ в результате референдума в 2014 году. Но, несмотря на все споры, по мнению главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, власти Украины понимают, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.