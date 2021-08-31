Вице-премьер Трутнев: «Авиакомпании «Аврора» нужно 45 новых самолетов»

Юрий Трутнев обсуждает с правительством варианты покупки новых авиасудов Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве обсуждается схема приобретения самолетов для авиакомпании “Аврора”, которая базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Об этом рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщил Трутнев в эфире Радио “Комсомольская правда”, вопрос замены авиационных судов подразумевает реализацию большой программы.

“Единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе «Авроры», надо 45 новых самолетов. Их невозможно купить разово, таких возможностей просто у промышленности нет, а некоторые типы судов еще только предстоит вывести на рынок и получить для них сертификат летной годности. В правительстве обсуждается схема приобретения самолетов, это будет сделано или через лизинговую компанию, или напрямую, но это хорошая, правильная программа”, - рассказал вице-премьер.

Трутнев добавил, что такой подход, с одной стороны, дает возможность поддержать российскую авиастроительную отрасль, а с другой стороны - создает условия для развития новой авиакомпании.

Как ранее писал сайт kp.ru, Юрий Трутнев также планирует сделать путешествия по Дальнему Востоку доступными уже к 2025 году. По его словам, в планах у властей, в том числе, полная реновация флота дальневосточной авиакомпании.

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