Минфин не поддержал идею налогового вычета за аренду жилья

Минфин опасается, что региональные бюджеты не потянут исполнение инициативы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замминистра финансов России Алексей Сазанов прокомментировал инициативу Минстроя по включению в госпрограмму “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ” налоговый вычет с расходов на аренду жилья.

Сазанов отметил, что в нынешних условиях Минфин не готов поддержать эту инициативу, так как это может негативно сказаться на региональных бюджетах.

“В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам”, - сказал замглавы Минфина на встрече с журналистами.

Как ранее писал сайт kp.ru, если бы власти согласились ввести налоговый вычет на аренду квартир, это могло бы привести к снижению арендной платы до 13% и позволило сделать аренду более распространенным способом решения жилищного вопроса. А еще одним позитивным "побочным эффектом" могло бы стать повышение прозрачности рынка аренды жилья.