"Аэрофлот" начал продажу билетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Полеты будут осуществляться ежедневно с 1 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиакомпания “Аэрофлот” открыла продажу билетов на прямые пассажирские рейсы из Москвы на главные египетские курорты. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

“Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться ежедневно с 1 октября”, - сообщает пресс-служба “Аэрофлота”.

Рейс из Москвы в Хургаду будет вылетать каждый день в 11:40 по московскому времени. Обратно можно будет вернуться на рейсе в 17:25.

В Шарм-эль-Шейх из Москвы “Аэрофлот” направит борт, который вылетает ежедневно в 12:05. Обратный рейс отправляется в 17:50.

Сайт kp.ru раньше писал, где дешевле всего отдохнуть на море в сентябре 2021 года. Один из лучших зарубежных вариантов - это Египет, где можно встретить бархатный сезон.