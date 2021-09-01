Начало нового учебного года и вопросы благоустройства – основные вопросы прямой линии главы Липецкой области Игоря Артамонова

Фото: липецкаяобласть.рф

В частности Игорь Артамонов пояснил, что школьники Липецка и села Пятницкое Измалковского района 1 сентября пойдут в новые школы, которые строители сдали в эксплуатацию буквально перед Днём знаний. На завершающей стадии строительство школьного здания в селе Большой Хомутец Добровского района и нового корпуса школы в районном центре Тербуны. Также в настоящее время возводятся новые школы в городах Грязи и Лебедяни на 800 и 1200 мест соответственно.

Липецкую полилингвальную школу на 240 учащихся младших классов и 560 учеников среднего и старшего звена построили по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Для этого из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделили 727 млн рублей. Школьники учебного заведения смогут выбрать профиль образования по душе. Здесь будут изучать информатику и робототехнику, обучаться футболу и фехтованию, осваивать различные иностранные языки. Основным профилем станет, конечно, изучение языков. Английский школьники начнут изучать уже с первого класса. А начиная с пятого в программу добавятся французский, испанский и китайский. В старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке.

«На эту школу мы будем равняться при создании новых образовательных учреждений. Еще 45 образовательных организаций вошли в план по капремонтам. В Ельце сейчас восстанавливаем большую школу. Должно получиться очень хорошо, рядом будет также благоустроена территория. Решили разработать стандарт для программы капитального ремонта других образовательных учреждений, планируем каждый год обновлять старые школы по всей области», - прокомментировал Игорь Артамонов планы региональных властей по развитию народного преобразования в регионе.

Во время подготовки к прямой линии губернатора тема благоустройства вошла в тройку наиболее насущных. От жителей области на сайт артамонов2021.рф поступило очень много вопросов, связанных с этой проблемой. Игорь Артамонов ответил на многие из них в прямом эфире. Так например, Игорь Артамонов сообщил о проекте реконструкции Каменного лога в Липецке. Дело в том, что к настоящему времени там так и не завершены работы по благоустройству общественного пространства. И местная жительница Ирина Чистякова опасается, что это приведет к разрушению склона и может стать реальной угрозой для окрестных домов. Игорь Артамонов успокоил липчанку, что такого развития событий строители не допустят.

«Коллеги из мэрии Липецка должны выехать на место и обследовать склон. Если есть проблемы – нужно провести работы по укреплению склона. И всё это необходимо сделать незамедлительно. Каменный лог – старая проблема, наследство от компании Сталь-М. Она сейчас в списке недобросовестных. Предыдущий проект, на мой взгляд, был утопическим. Колоссальная стройка, которую не завершили бы», – уточнил глава области Игорь Артамонов.

Также он добавил, что благоустройство Каменного лога остаётся актуальной задачей, поэтому работы здесь будут обязательно завершены. «В ходе общероссийского голосования за объекты, которые в рамках нацпроекта будут благоустроены в 2022 году, липчане выбрали Каменный лог. Это значит, что мы рассчитываем на федеральные средства. И если все будет хорошо, то в скором времени начнём работы на отдельных участках», – отметил Игорь Артамонов.

Во время прямой линии со стороны жителей области прозвучали и критические замечания по поводу реализации некоторых проектов по благоустройству. Однако губернатор возразил, что проекты современные, качественные и получают высокую профессиональную оценку. Это факт подтверждается регулярными победами региона во всероссийских конкурсах.

«Мы стабильно в призах конкурса Минстроя России. В прошлом году федеральное финансирование получили скверы в Ельце, набережная в Данкове, улица Советская в Чаплыгине. Лебедянь, Усмань, Грязи тоже благоустраиваются за счёт федерального бюджета. Буквально несколько дней назад стало известно, что гранты на благоустройство получат данковский Бульвар влюблённых и елецкий сквер Пушкина. Что касается команд архитекторов – они в большинстве своём местные, молодые и амбициозные. Мы ещё в 2019 году создали региональный центр компетенций по вопросам городской среды, именно там готовятся дизайн-проекты», – подчеркнул Игорь Артамонов.