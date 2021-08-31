Иммунолог подтвердил заявление Минздрава о повышенном риске смерти на полгода после коронавируса

Владимир Болибок подтвердил сообщение Министерства здравоохранения о повышенном риске смерти после коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подтвердил заявление главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко о повышенном риске смерти после коронавирусной инфекции.

Специалист рассказал, что после инфекции наблюдается повышенный риск тромбоза и вялотекущего воспаления нервной ткани. Также могут возникнуть расстройства вегетативной нервной системы и психики.

Кроме того, у переболевших коронавирусом часто кружится голова. Если переболевший водит машину, то это может привести к ДТП.

- Все эти события каскадно нарастают, и в итоге получается, что в течение полугода шансы погибнуть у людей, которые выздоровели от коронавируса, возрастают, — цитирует эксперта Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом еще полгода сохраняется высокий риск смерти. Мурашко отметил, что именно пациентам, перенесшим COVID-19, нужно, в первую очередь, пройти углубленную диспансеризацию. По словам министра, сейчас уже сформированы списки людей, которым предложат пройти диспансеризацию. Она стартовала в России летом.