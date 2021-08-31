Греческие пожарные поблагодарили российских коллег за помощь в тушении лесов

Пожарные были направлены в Грецию 11 августа Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Российские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 31 августа вылетели из Греции на родину. Они были направлены за границу из-за сильных лесных пожаров, с тушением которых помогли по личному поручению президента РФ Владимира Путина.

Церемония проводов российских военных прошла в 31 августа в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса. Здесь они базировались с 11 августа.

“Я выражаю вам искреннюю признательность за вашу работу здесь, в Греции, в тушении пожаров в особых условиях. Помощь была очень значительной. Я благодарю вас от всего сердца. Я хотел бы пожелать вам благополучного возвращения домой, к семьям, дальнейших хороших полетов, успешной службы и преодолеть трудные моменты, которые переживает человечество”, - цитирует РИА Новости начальника пожарной службы Греции генерал-лейтенант Стефаноса Колокуриса.

Генерал-лейтенант призвал российских и греческих пожарных держаться вместе и пообещал всегда прийти коллегам на помощь.

Как ранее писал сайт kp.ru, лесные пожары становятся одной из главных бед во всем мире ежегодно. Это лето запомнилось аномальной жарой и горящими лесами, в том числе, жителям Башкирии. Свои истории о том, как это было, рассказали волонтеры.