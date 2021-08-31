В Латвии подросткам вводили вакцину от коронавируса до ее официального одобрения

Ошибочное введение вакцин подросткам было зафиксировано с 1 мая по 13 июня 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Латвии выявили ряд случаев, когда подростки получали несоответствующую возрасту вакцину от коронавируса. Об этом рассказала представитель Бюро вакцинации страны Инга Васильева.

По ее словам, инцидент касается более 100 случаев, произошедших с детьми от 12 до 17 лет. Ошибочное введение вакцин подросткам было зафиксировано с 1 мая по 13 июня 2021 года. Они были привиты вакциной Moderna либо препаратом Janssen. А еще в одном случае — вакциной AstraZeneca. На момент вакцинации эти препараты еще не получили в Латвии официального одобрения для использования на подростках, пишет издание lsm.lv.

Как подчеркнула Инга Васильева, сейчас повторение подобной ситуации полностью исключено. На данный момент для подростков в Латвии официально доступны две вакцины от коронавируса - BioNTech от Pfizer и Moderna.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции в России, по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, должна начаться до 20 сентября 2021 года. Сейчас делается все, чтобы выдержать эти сроки.