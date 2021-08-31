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Общество31 августа 2021 19:06

МВД: В России планируется создание "умных" участковых пунктов

Они оснащены передовыми средствами связи и новейшей техникой
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Несмотря на техническую прогрессивность таких пунктов полиции, они пока что не могут заменить настоящего участкового

Несмотря на техническую прогрессивность таких пунктов полиции, они пока что не могут заменить настоящего участкового

Фото: Артем КИЛЬКИН

Умные участковые пункты полиции могут появиться в России. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.

Умные участковые пункты полиции - это инновационные помещения органов внутренних дел, которые включают в себя современные средства связи. В том числе, спутниковые системы для отдаленной местности и систему идентификации правонарушителей с использованием оперативно-справочных учетов. В России такие пункты также планируется оснастить системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением и возможностью удаленного подключения к аппаратно-программному комплексу “Безопасный город”, пишет МВД-Медиа.

Михаил Давыдов отмечает, что, несмотря на техническую прогрессивность таких пунктов полиции, они пока что не могут заменить участкового, так как для полиции крайне важная персональная работа с населением. Поэтому, предлагает начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка, необходимо продолжать работу над повышением профессиональных навыков полицейских.

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