МВД: В России планируется создание "умных" участковых пунктов

Несмотря на техническую прогрессивность таких пунктов полиции, они пока что не могут заменить настоящего участкового Фото: Артем КИЛЬКИН

Умные участковые пункты полиции могут появиться в России. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.

Умные участковые пункты полиции - это инновационные помещения органов внутренних дел, которые включают в себя современные средства связи. В том числе, спутниковые системы для отдаленной местности и систему идентификации правонарушителей с использованием оперативно-справочных учетов. В России такие пункты также планируется оснастить системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением и возможностью удаленного подключения к аппаратно-программному комплексу “Безопасный город”, пишет МВД-Медиа.

Михаил Давыдов отмечает, что, несмотря на техническую прогрессивность таких пунктов полиции, они пока что не могут заменить участкового, так как для полиции крайне важная персональная работа с населением. Поэтому, предлагает начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка, необходимо продолжать работу над повышением профессиональных навыков полицейских.

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