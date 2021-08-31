Россияне рассказали, как изменились дресс-коды в офисах после удаленки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство компаний, которые переводили сотрудников на удаленный режим работы, вернулись к привычному графику труда. Теперь люди снова ходят в офисы, соблюдая положенные дресс-коды. Но, признаются сотрудники, после пандемии требования к одежде немного изменились.

Ведущая российская онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda и крупнейшая в России платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 2977 жителей разных регионов РФ и выяснили, как теперь выглядят россияне на работе.

Больше четверти офисных служащих (26%) стали тщательнее выбирать наряды. Женщины в два раза чаще мужчин обдумывают свою одежду с вечера. Особенно за внешним видом следят в Москве и на Урале, сообщает life.ru.

Какие товары стали покупать чаще:

Пиджаки женские +75%,

Пиджаки мужские +60%,

Туфли +50%,

Галстуки +47%,

Рубашки +40%,

Румяна +16%,

Хайлайтеры +15%,

Парфюмерную воду +11%.

Стоит отметить, что дистанционная работа заставила многих пересмотреть свой стиль одежды. Чуть большее трети опрошенных (27%) отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального.

Женщины хотят ходить в офис в нарядах свободного кроя (13%), а мужчины — в повседневной (12%). И те и другие не против, если бы разрешалось приходить на работу в джинсах. Спрос на них среди мужчин вырос на 59%, а среди женщин – на 64%.

Тем не менее, большинство опрошенных считают, что дресс-код необходим (70%). При этом против чаще выступают мужчины (32%), чем женщины (27%).

Стоит отметить, что в вопросах приема на работу большинство признают, что охотнее примут человека в домашней или спортивной одежде (64%), чем в строгом костюме (41%).

Причем мужчины спокойнее относятся к соискателям в спортивной одежде (69%), чем женщины (60%).