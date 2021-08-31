Россияне рассказали, как изменились дресс-коды в офисах после удаленки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Большинство компаний, которые переводили сотрудников на удаленный режим работы, вернулись к привычному графику труда. Теперь люди снова ходят в офисы, соблюдая положенные дресс-коды. Но, признаются сотрудники, после пандемии требования к одежде немного изменились.
Ведущая российская онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda и крупнейшая в России платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 2977 жителей разных регионов РФ и выяснили, как теперь выглядят россияне на работе.
Больше четверти офисных служащих (26%) стали тщательнее выбирать наряды. Женщины в два раза чаще мужчин обдумывают свою одежду с вечера. Особенно за внешним видом следят в Москве и на Урале, сообщает life.ru.
Какие товары стали покупать чаще:
Пиджаки женские +75%,
Пиджаки мужские +60%,
Туфли +50%,
Галстуки +47%,
Рубашки +40%,
Румяна +16%,
Хайлайтеры +15%,
Парфюмерную воду +11%.
Стоит отметить, что дистанционная работа заставила многих пересмотреть свой стиль одежды. Чуть большее трети опрошенных (27%) отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального.
Женщины хотят ходить в офис в нарядах свободного кроя (13%), а мужчины — в повседневной (12%). И те и другие не против, если бы разрешалось приходить на работу в джинсах. Спрос на них среди мужчин вырос на 59%, а среди женщин – на 64%.
Тем не менее, большинство опрошенных считают, что дресс-код необходим (70%). При этом против чаще выступают мужчины (32%), чем женщины (27%).
Стоит отметить, что в вопросах приема на работу большинство признают, что охотнее примут человека в домашней или спортивной одежде (64%), чем в строгом костюме (41%).
Причем мужчины спокойнее относятся к соискателям в спортивной одежде (69%), чем женщины (60%).